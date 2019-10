Getuigen van straatroof Griftpark gezocht

Bestuurder van de scooter:

Lichtgetinte man, 20-25 jaar oud, 1.80-1.85 meter lang, met een normaal tot iets fors postuur/ Hij droeg een lichtgekleurde bodywarmer met lichte vlekken als motief met hieronder een zwarte trui met capuchon met een wit motief aan de zijkant en een donkere trainingsbroek.

Bijrijder:

Lichtgetinte man, 20-25 jaar oud, 1.75-1.80 meter lang, kort zwart haar en een normaal postuur. Hij droeg een zwarte jas, strakke zwarte jeans en zwarte sneakers.

De slachtoffers hebben aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. Getuigen, en mensen die meer weten over deze straatroof, wordt gevraagd hun informatie door te geven via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.