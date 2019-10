Onderzoek poging brandstichting

Zaterdagavond 12 oktober rook de bewoner een vreemde lucht in zijn woning. Hij ontdekte dat op de voordeur een vloeistof was gespoten en alarmeerde rond 22.00 uur de politie. Forensisch onderzoek wees uit dat het gaat om een brandbare vloeistof. Kort voor deze ontdekking heeft de 72-jarige bewoner dreigende telefoontjes ontvangen. De politie onderzoekt beide feiten en zoekt getuigen die op deze bewuste avond verdachte persoon of personen hebben gezien. Heeft u informatie over de bedreiging en/of de poging brandstichting, neem dan contact op met de recherche van de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.