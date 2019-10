Tweetal aangehouden voor straatroven

Heemskerk - De recherche heeft in het onderzoek naar straatroven in Heemskerk maandag twee Heemskerkers in de leeftijd van 19 en 17 jaar oud aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van het plegen van twee straatroven in de nacht van 5 op 6 september in Heemskerk.