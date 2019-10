Getuigen gezocht na schietincident

Een getuige meldde dat hij harde knallen, dan wel schoten hoorde. Na de melding startte direct het onderzoek en werd er een afzetting in de omgeving gemaakt. Rechercheurs zochten in de omgeving van het café naar sporen. Aan de buitenkant van het café troffen agenten inslagen aan, vermoedelijk afkomstig van schoten. Er zijn twee personenauto’s in beslag genomen voor nader onderzoek.



De 35-jarige man zit vast en wordt gehoord.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche van Den Haag Centrum zoek nog naar getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord? En nog niet met de politie gesproken? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Bel 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.