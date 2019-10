Man aangehouden na incident trouwstoet

Rond 21.15 uur kwamen de twee personenauto’s met elkaar in botsing op de kruising van de Pettendijk en Lange Kruisweg. Na het ongeluk ontstond een woordenwisseling tussen de 30-jarige bestuurster en de inzittenden van meerdere voertuigen die deel uitmaakten van de trouwstoet. Bij de ruzie werd de 30-jarige vrouw meerdere malen in haar gezicht gespuugd. De 23-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord. De 30-jarige vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gegaan.



De twee betrokken auto’s zijn in beslag genomen. Team VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



Getuigen gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of M 0800-7000.