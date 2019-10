Getuigen gezocht poging woninginbraak en bedreiging vuurwapen

De politie zoekt de twee licht getinte mannen van ongeveer 19 jaar oud. Beiden hebben een mager postuur en droegen zwarte parka’s met bontkraag. Hebt u iets gezien of gehoord wat het team verder kan helpen? Of hebt u mogelijk relevante camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 als u anoniem wilt blijven.