Tilburger (24) verdacht van doorrijden na aanrijding

De politie kreeg vannacht een melding dat in Goirle op de Parallelweg een auto, een blauwe BMW, tegen een elektrisch bedienbare poort was gereden. De veroorzaker was daarna doorgereden. In de richting van de Poppelseweg. Op de plek van de aanrijding was een kentekenplaat achtergebleven. De auto zou thuishoren in de wijk Groeseind in Tilburg. Terwijl agenten uitkeken naar de doorgereden auto, belde de eigenaar van het voertuig naar de politie om door te geven dat een kentekenplaat van zijn auto was gestolen in Goirle. Agenten zagen daarna de bedoelde auto rijden en gaven een stopteken. De bestuurder kwam opnieuw met het verhaal dat zijn kentekenplaat gestolen was. Gelet op de verklaring van een getuige en de op de plaats delict aangetroffen sporen is de bestuurder toch als verdachte aangehouden.