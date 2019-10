Fietser in Bossche Broek beroofd, getuigen gezocht

De jongen fietste omstreeks 23.30 uur alleen door het donker over de Sterrebosweg naar Vught. Ter hoogte van de kruising met de Zuiderstrandweg zag hij een groepje jongemannen staan die hem achterna renden en aan zijn bagagedrager trokken, waarop hij ten val kwam. Vervolgens werd hij geslagen. Hij moest zijn portemonnee, telefoon en rugzak met daarin onder andere een laptop afgeven. De overvallers droegen allen bivakmutsen. Nadat de overvallers de spullen hadden gepakt, moest de Vughtenaar doorfietsen. Thuis aangekomen belde hij de politie. Een ambulance kwam naar zijn huisadres om zijn hoofdletsel te beoordelen en te behandelen.

Heeft u iets gezien of weet u meer? Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Of u vult onderstaand tipformulier in.