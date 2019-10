Aanhouding voor ruim 70.000 euro in verborgen ruimte

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur controleerden omstreeks 22.15 uur een auto die volgens de politiesystemen mogelijk betrokken is bij de handel in verdovende middelen. Bij de controle zagen de agenten verschillende indicatoren die duidden op de mogelijke aanwezigheid van een verborgen ruimte. Na een kort onderzoek werd die ruimte ook gevonden. Deze afgeschermde ruimte is geen voorziening die standaard in de auto aanwezig is. Deze ruimte is achteraf op professionele wijze ingebouwd. Dergelijke ruimtes hebben normaal geen ander doel dan het onttrekken van voorwerpen aan het ambtelijk toezicht.