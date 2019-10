Aanrijding politieauto en personenauto Viaductweg

Rond 10.00 uur waren twee politieagenten in hun auto op weg naar een melding. Op de Viaductweg kwam het tot een aanrijding tussen de politieauto en een personenauto. De politieauto werd in de flank geraakt. Beide politieagenten zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Zoals het er nu naar uitziet, zijn beiden niet ernstig gewond geraakt.

Ook de bestuurder van de personenauto is eveneens ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de aanrijding is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) en Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzoeken het ongeval.

Een deel van de Viaductweg is in verband met het onderzoek afgesloten.