Getuigen mishandeling gezocht

Het incident gebeurde op vrijdag 11 oktober tussen 17.30 en 17.45 uur.

Fietser

De politie wil graag met personen in contact komen die vrijdagmiddag tussen 17.30 en 17.45 uur op de Patersweg en de Reuverweg in Belfeld aanwezig waren. Meer in het bijzonder een fietser die deze route kennelijk vaker rijdt. Deze fietser droeg vrijdag een rode jas.

Mogelijk dat met name deze fietser maar ook andere getuigen meer informatie hebben, die de politie kan helpen in het onderzoek naar dit geweldsincident.

Informatie kan doorgegeven worden via 0900-8844 of door het tipformulier in te vullen. Anoniem kan ook via de opsporingstiplijn van M (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000.