Opsporing Verzocht: podcast bij cold case

In de ochtend van vrijdag 9 augustus 1991 werd langs de A1 bij Naarden, vlakbij een boomkwekerij, het lichaam van een man gevonden. De identiteit van de man is altijd onbekend gebleven. Een foto kon niet worden verspreid omdat het lichaam al in staat van ontbinding was. In de podcastserie praten leden van het toenmalige rechercheteam over hoe het lichaam destijds werd gevonden, welke sporen zij aantroffen en hoe zij de identiteit van de man probeerden te achterhalen. Ook het huidige coldcaseteam komt aan het woord over nieuwe ontwikkelingen in deze zaak. Zo blijkt uit onderzoek van het NFI dat het slachtoffer ouder moet zijn geweest dan destijds werd gedacht.