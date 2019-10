Drie aanhoudingen voor drugshandel

Uit het onderzoek bleek dat de hoofdverdachte naast zijn woning in Nunspeet ook een garagebox in Harderwijk had. Agenten doorzochten de garagebox en diverse woningen en troffen onder andere een wapen, drugs en illegaal vuurwerk aan. De goederen zijn in beslag genomen. Daarnaast werd een bedrag aan contant geld in beslag genomen.

De raadkamer heeft afgelopen donderdag de gevangenhouding van de man uit Nunspeet, die als hoofdverdachte geldt, met 90 dagen verlengd. De man uit Hierden en de vrouw uit Nunspeet zijn heengezonden, maar gelden nog wel als verdachte in deze zaak.

2019430023^JR