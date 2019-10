Getuigen gezocht van beroving met mes in Griftpark

Die nacht zat de aangever samen met een vriend op een bankje aan de kant van de kinderboerderij, recht tegenover de bult in het Griftpark in Utrecht. Tussen middernacht en 00.20 uur werden de slachtoffers aangesproken door een drietal mannen van rond de 20 jaar oud op een scooter. Het drietal vroeg aan de slachtoffers of ze hasj besteld hebben. De slachtoffers antwoordden van niet en het drietal reed weer weg.



Kort daarna kwam het drietal weer aanrijden en één van de daders pakte de aangever van achteren in een nekklem en bedreigde hem. Intussen werd het andere slachtoffer bedreigd met een mes. De slachtoffers moesten zowel hun telefoons (Samsung) als hun portemonnee en horloge afgeven. Toen één van hen dit niet snel genoeg deed, kreeg hij een klap in zijn gezicht. Vervolgens reden de daders weer weg in de richting van de Kardinaal de Jongweg op hun scooter, die telkens uit valt.



Afgelopen tijd zijn er in de omgeving van het Griftpark meerdere berovingen geweest. De Politie doet onderzoekt ook of deze berovingen een verband met elkaar hebben.



Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met getuigen van dit incident. Heeft u het incident zien gebeuren of heeft u meer informatie over de identiteit van de daders? Wij komen graag met u in contact.

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M eld Misdaad Anoniem

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)



Signalementen



1. Bestuurder van de scooter

Man

Rond de 20 jaar oud

Ongeveer 1.80 meter lang

Zwart haar met een kuif naar achteren

Getrimde baard

Licht getint uiterlijk

Zwarte jas

2. Dader met het mes

Man

Rond de 20 jaar oud

Ongeveer 1.87 meter lang

Licht getint uiterlijk

Grijze jas met bontkraag

Rood Nike petje

Droeg capuchon over het petje

3. Derde dader