inbraak in telecombedrijf Uitgeest

Uitgeest - Op dinsdagochtend om 02.00 uur is ingebroken in een winkel voor telecomapparatuur aan de Westerwerf in Uitgeest. Het voorraam is door de twee verdachten geforceerd waarna men heel kort in de winkel is geweest en diverse apparatuur heeft weggenomen. De politie was snel ter plekke maar de daders waren al met een auto gevlucht. Een onderzoek in de omgeving naar de verdachten leverde geen resultaat op. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie via 0900-8844. incidentnummer 2019199200