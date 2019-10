rijden met ingevorderd rijbewijs Heerhugowaard

Heerhugowaard - Een 28-jarige Zaandammer is dinsdagochtend om 04.45 aangehouden op het Hof van Ra in Heerhugowaard. Hij reed in een auto terwijl afgelopen zaterdag zijn rijbewijs was ingevorderd in Avenhorn. De verdachte reed met een overschrijding van de maximumsnelheid van 59 kilometer per uur. De man heeft een dagvaarding gekregen voor het misdrijf rijden terwijl zijn rijbewijs is ingevorderd.