Getuigenoproep mislukte plofkraak Ouderkerk aan de Amstel

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat de kans groot is dat de daders mogelijk via de Ouderkerkerplas en via de fietsbrug over de rijksweg A2 bij het Fletcher hotel de Bijlmer in zijn gereden. Op deze scooter zaten twee personen, die donker waren gekleed. Beiden droeg een zwarte helm. Mogelijk dat op die route ook een bestelbus of personenauto heeft gereden waarvan de inzittende(n) betrokken zijn geweest bij deze plofkraak. Mogelijk is door omstanders op deze route een onbeheerde scooter aangetroffen die die nacht is gebruikt.