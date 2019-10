Persbegeleiding tijdens blokkades Extinction Rebellion

In dit geval was het onderscheid tussen actievoerders en journalisten soms onduidelijk. Bij een intensieve operatie als deze - waarvoor meerdere keren een noodbevel door de burgemeester is uitgeroepen - is het noodzakelijk om overzicht en werkruimte te creëren. Bovendien wil je als politie voorkomen dat er vrije doorgang is naar de groep activisten om te voorkomen dat de groep steeds groter wordt. Het is daarom voor de collega's op straat niet werkbaar om journalisten en fotografen volledig vrij rond te laten lopen tussen de linies en de actievoerders. Dat heeft altijd in zich dat er beperkingen zijn ten aanzien van de bewegingsvrijheid van journalisten.

Om die reden is er voor gekozen om op meerdere momenten een persvak in te richten van waaruit direct zicht was op de aanhoudingen en verplaatsingen van de demonstranten. Op die manier kon de pers zo goed als mogelijk haar werk doen en de politie ook.