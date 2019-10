Beschieting kapsalon Rijswijk in Opsporing Verzocht en Team West

Verder aandacht voor de volgende zaken:

Zoetermeer | Diefstal babyvoeding bij Albert Heijn

Net als vorige week is er in Team West aandacht voor een diefstal van blikken Nutrilon babypoeder uit de Albert Heijn aan de Middelwaard in Zoetermeer. Nu neemt een vrouw op zaterdag 21 september en maandag 7 oktober 2019 meerdere blikken babypoeder mee zonder daarvoor te betalen. In Team West worden de beelden van de vrouw getoond die de blikken meeneemt.

Den Haag en Wateringen | Winkeldiefstal dure brillen

Op zaterdag 3 augustus in Wateringen en op vrijdag 30 augustus en zondag 15 augustus in Den Haag steelt een man bij diverse winkels dure merkbrillen. In korte tijd steelt hij maar liefst 19 brillen gestolen. Zijn buit heeft een totale waarde van bijna 3400 euro. In de uitzending van Team West is zijn signalement te zien.

Whatsapp fraude

Daarnaast besteden we in Team West uitgebreid aandacht aan fraude via de dienst Whatsapp. Deze nieuwe manier van fraude wordt door criminelen veel gebruikt. De politie krijgt daar dagelijks aangiften van binnen maar kan vaak heel moeilijk iets doen omdat die criminelen moeilijk traceerbaar zijn. In Team West tips over hoe deze vorm van fraude te herkennen en te voorkomen is. Op de themapagina cybercrime is ook veel informatie te vinden over deze vorm van fraude of bekijk de onderstaande video.