14-Jarige zwaargewond bij steekincident Rotterdam

Rond 15.00 uur 's middags werd het slachtoffer neergestoken op straat. Hij raakte daarbij ernstig gewond. Drie verdachten gingen er direct vandoor.

Agenten die er direct op afgingen konden na een zoektocht met onder andere hulp van collega's van cameratoezicht twee verdachten aanhouden. Naar de derde wordt nog intensief gezocht.

Naar de aanleiding en wat er precies gebeurd is, is een onderzoek gestart. Daarvoor spreken we onder andere met getuigen, de verdachten en kijken we camerabeelden uit. Kun jij of kunt u helpen met informatie over het incident of de betrokkenen, heb je gefilmt, heeft u camerbeelden? Neem contact met ons op!

Dat kan digitaal via onderstaand formulier, of bellen via 0900-8844. Volledig anoniem informatie doorgeven kan via M. 0800-7000.