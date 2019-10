Nepagenten beroven slachtoffers in Langerak

De bestuurder en drie passagiers verklaren dat ze over de Melkweg richting Groot-Ammers reden om een auto te kopen. Twee mannen in een antracietkleurige Seat Leon Station, FR-model kwamen naast hen rijden, toonden door het raam een ‘politielegitimatiebewijs’, en gebaarden hen te stoppen. De bestuurder gehoorzaamde.

De nepagenten wilden weten of ze geld bij zich hadden. Toen ze dat bevestigden, moesten ze het inleveren. Daarna stapten de verdachten weer in de auto en gingen er vandoor. Even later, toen de situatie wat was bezonken en ze doorhadden dat het niet klopte, waarschuwden de slachtoffers de politie. Die is gelijk een onderzoek gestart.

Heeft u iets meegekregen van dit incident of zo’n Seat in de omgeving zien rijden? Heeft u camerabeelden die u nog niet met ons hebt gedeeld of andere informatie die van belang kan zijn? Laat het ons weten via het tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.