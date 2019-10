Schot gelost Karel Doormanstraat Rotterdam

Rond 14.30 uur meldden verschillende getuigen dat zij een knal hadden gehoord. Een man rende daarna hard weg richting Schouwburgplein. Agenten gingen er direct op af en vonden een huls. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers. Onduidelijk is nog waarom er geschoten is. Gesproken wordt met getuigen, sporen worden veiliggesteld en camerabeelden worden bekeken. De politiehelikopter maakte overzichtsfoto’s en zocht mee naar de schutter vanaf de lucht. Er is nog niemand aangehouden.



Informatie?

Heeft u informatie, camerabeelden of bent u getuige geweest en heeft u nog niet gesproken met de politie? Neem dan contact op met via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Uploaden van camerabeelden kan via onderstaand tipformulier