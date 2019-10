Wie weet meer over beschoten auto in Dordrecht?

*Foto is een stockfoto

De slachtoffers reden na te zijn beschoten door naar het station van Dordrecht waar ze de gewaarschuwde politie opwachtten. Zij vertelden dat ze vanuit een witte auto onder vuur waren genomen. In de auto werden daadwerkelijk sporen gevonden dat ze geraakt waren. Het voertuig is meegenomen voor uitgebreid onderzoek. Ook de plek waar het gebeurde is zorgvuldig onderzocht door forensische experts en een speurhond.

Het rechercheonderzoek is nu in volle gang. Er wordt onder andere gesproken met getuigen, camerabeelden worden opgevraagd en bekeken en sporen verder uitgelopen. We hopen dat mensen die interessante beelden of informatie hebben voor het onderzoek contact met ons opnemen via onderstaand tipformulier, bellen met 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000.