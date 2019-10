Auto in beslag genomen van witwasser

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. In alle onderzoeken die de politie doet, wordt gekeken of er sprake is van witwassen. Naast het veroordelen van de dader wordt ook gekeken of de dader zijn crimineel verkregen geld heeft witgewassen (dure goederen voor heeft gekocht). Als dat zo is volgt er een ontnemingsonderzoek dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de dader dat geld of die dure auto kwijt raakt.