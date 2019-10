Twee inbrekers op heterdaad aangehouden

De politie kreeg vannacht een melding dat een surveillant van een beveiligingsbedrijf inbrekers had overlopen bij een bedrijf aan de Hoge Weg in Hulst. De daders waren weggereden in een witte Volkswagen Crafter. Vermoedelijk hadden ze enkele gascilinders buitgemaakt. Agenten keken naar de bedoelde auto uit. Een eenheid zag het voertuig rijden over de Graafjansdijk in Westdorpe. Ze gaven een stopteken waaraan werd voldaan. Er zaten twee mannen in de auto. In de laadbak lagen 29 gascilinders opgestapeld. Hierop zijn de twee inzittenden aangehouden. Bij het bedrijfspand was een gat in het hek gemaakt. De cilinders waren vanaf een pallet gestolen. De beveiliger vertelde nog dat hij opzij moest springen om niet aangereden te worden door de auto van de inbrekers. Hij doet aangifte van poging doodslag.