Politie zoekt getuigen van overval op casino

Het duo kwam rond 01.50 uur de zaak binnen en bedreigden klanten en personeel met een vuurwapen. Daarbij raakte niemand gewond. Ze verlieten na de overval het casino langs de achterzijde van het pand en gingen er met een nog onbekend geldbedrag vandoor.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de daders? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000. U kunt ook een tipformulier invullen.