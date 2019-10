Hotel overvallen

Een nog onbekende gemaskerde en gewapende man overviel een medewerker van een hotel aan de Wilhelminasingel. Vermoedelijk is de dader er met een geldlade gevlucht, het is momenteel niet bekend wat de buit precies is. De overvaller was donker gekleed en het is niet uitgesloten dat er een tweede verdachte bij betrokken is geweest. De politie heeft een Burgernetbericht verspreid en zoekt in de omgeving naar de dader(s). Heeft u meer informatie bel dan de politie via 0900-8844.