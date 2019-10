Aanhouding verdachte zedenmisdrijven

Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche en van de eenheid Limburg hebben, onder gezag van een officier van justitie, de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij is forensisch onderzoek verricht en zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek heeft geresulteerd in de aanhouding van deze verdachte. De verdachte wordt aanstaande vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Het onderzoek gaat nu verder en er kunnen op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan.