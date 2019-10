Aanhoudingen en doorzoekingen na plofkraken in Duitsland

Het plofkrakenteam van de politie in Nederland werkt in dit onderzoek nauw samen met collega’s uit Duitsland. De twee verdachten van 22 en 23 jaar oud, kwamen in beeld nadat in april van dit jaar mannen op heterdaad zijn aangehouden voor een poging een geldautomaat op te blazen in het Duitse Heiligenhaus. Na de aanhoudingen van dinsdag zijn ook drie woningen doorzocht, onder leiding van de rechter-commissaris.