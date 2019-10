Stroomstootwapen ook in eerste helft 2019 effectief

De Politieacademie monitort de inzet van het stroomstootwapen. De cijfers van februari tot augustus zijn nu ook bekend. Het geweldsmiddel is in die periode 76 keer ingezet in de eenheden waar de pilot draait. Dat is 30 procent minder dan dezelfde periode in 2018. Het wapen is relatief iets vaker afgevuurd, maar de schokmodus, waarbij het stroomstootwapen tegen het lichaam wordt gedrukt om een pijnprikkel toe te dienen, is niet gebruikt. De striktere regels die naar aanleiding van de evaluatie zijn opgesteld voor het gebruik van het stroomstootwapen worden goed nageleefd, concludeert de Politieacademie.