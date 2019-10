Verdachte aangehouden voor twee straatroven in Apeldoorn

Een jongen van 16 uit Apeldoorn werd op 30 maart rond kwart voor elf beroofd in het Matenpark in Apeldoorn. De jongen werd door drie jongens bedreigd met een mes. De jongens gingen er daarna met zijn spullen vandoor. Via Burgernet werden getuigen gevraagd om uit te kijken naar de daders. Er kwamen meerdere meldingen over mogelijke daders binnen. Deze meldingen zijn nog in onderzoek en de politie is nog steeds op zoek naar de andere twee daders. Het gaat om twee jongens van ongeveer 16 jaar oud. Ze zijn tussen de 1.80m en 1.90m lang en ze hadden alle twee een capuchon op en droegen donkere kleding.