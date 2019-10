Inbraak juwelier Elshofpassage Duiven

Rond 04.30 uur vanochtend breken meerdere daders in bij een juwelier in Duiven. Via een deur tegenover de supermarkt komen de inbrekers de passage in. Vervolgens vernielen ze de ruit van de juwelier en gaan er met onbekende buit vandoor. Vermoedelijk stond er een vluchtauto klaar tegenover het gemeentehuis. Getuigen hebben namelijk een auto met piepende banden horen wegrijden. Het is onbekend in welke richting de daders zijn gevlucht.

Gisteren kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan het Koningin Wilhelminaplein in Wehl. Rond 08.45 uur zag de melder een verdachte auto staan voor een supermarkt. In de auto zaten twee mannen en een andere man stond buiten de auto. Volgens een getuige gaat het om drie getinte mannen van rond de 20 jaar. Niet veel later staat de auto voor een juwelier aan de Stationsstraat, waarna hij na een tijdje weer weg rijd.