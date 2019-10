Diefstal uit snackbar; getuigen gezocht

Rond 21.30 uur kwam de dader de snackbar binnen lopen waar een medewerkster achter de toonbank stond. De dader is over de toonbank gaan hangen en heeft toen de kassalade gepakt. Hij is hierna de snackbar uitgerend in de richting van de Saturnusstraat. Verderop kwam hij ten val en is toen zonder de kassalade doorgerend. De agenten hebben een zoekslag gemaakt waarbij ook een politiehelikopter is ingezet. De dader is niet meer aangetroffen.

Het volgende signalement is bekend:

Man

Rond de 1.70m lang

Slank postuur

Hij droeg een blauw vest met capuchon over zijn hoofd

Onder zijn capuchon droeg hij een pet

Hij droeg een donkere trainingsbroek met witte strepen

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of andere informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019199846