Getuigenoproep carjacking Dirk Sonoystraat

Was u getuige van specifiek de carjacking op de Dirk Sonoystraat op donderdag 10 oktober en heeft u informatie over dit incident? Of beschikt u wellicht over (dashcam) beeldmateriaal? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Via dit formulier kunt u ook eventuele camerabeelden ter beschikking stellen aan de politie.