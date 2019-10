Op zoek naar een jas in Bureau Rijnmond.

Een straatroof is het vierde onderwerp in Bureau Rijnmond van deze week. In de Kipstraat in Rotterdam zat een vrouw nietsvermoedend een filmpje te kijken op haar smartphone toen deze door een voorbij rijdende fietser uit haar handen werd gegrist. Van de dader zijn goede beelden beschikbaar.



Reden genoeg om te kijken dus naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.