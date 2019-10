Drie aanhoudingen in onderzoek overval hotel

Rond 21.45 uur kreeg de Politie Maastricht melding van een overval waarbij een gewapende verdachte een medewerker van het hotel overviel. Vermoedelijk is de dader met een geldlade gevlucht. Het is momenteel niet bekend wat de buit precies is. De overvaller kon snel worden aangehouden door gealarmeerde agenten. Na onderzoek door de politie, waarbij ook een Burgernet melding door het Operationeel Centrum werd verspreid, kon korte tijd later in de omgeving een tweede verdachte worden aangehouden.

Getuigen meldden dat er na de overval een auto opviel en verdacht was omdat deze wegreed. De politie heeft dit voertuig later weten te achterhalen op de autosnelweg A79 ter hoogte van Valkenburg. Het voertuig werd gestopt en gecontroleerd door politie Heuvelland. De inzittende is eveneens aangehouden.

De drie aangehouden verdachten van de overval worden gehoord over de overval. De zaak is in onderzoek. Niemand raakte bij de overval gewond.