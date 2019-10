Aanhouding luchtbuksincident Veldhoven

Op de Eindstraat heeft een persoon rond 12.30 uur vanuit een woning een man beschoten met een luchtbuks. Bij deze beschieting raakte deze man lichtgewond aan zijn kuit. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

Met dank aan oplettende buurtbewoners zijn we vrij snel een 18-jarige dader op het spoor gekomen en hebben wij deze aangehouden. In zijn bezit had hij maar liefst 2 luchtbuksen die we dan ook meteen in beslag hebben genomen. We doen verder onderzoek naar dit incident maar vooralsnog gaan we uit van een ondoordachte actie van de dader.