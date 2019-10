Tweede aanhouding onderzoek Ruinerwold

Dit betreft een opsporingsonderzoek naar een uitzonderlijke zaak. We begrijpen dat er nog heel veel vragen zijn. Wij doen zorgvuldig onderzoek om zo veel mogelijk van deze vragen – die ook wij hebben – te kunnen beantwoorden.

Momenteel komt er dagelijks veel nieuwe informatie op ons af. Het is onze taak deze informatie te onderzoeken op juistheid en relevantie voor het onderzoek. De omstandigheden waarin de verdachten en betrokkenen leefden vragen om extra zorgvuldigheid in het onderzoek.

We hebben een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart , 30 collega’s werken aan deze zaak. We hebben op meerdere locaties doorzoekingen gedaan en er is buurtonderzoek en sporenonderzoek verricht. Vandaag en morgen gaan specialisten van Forensische Opsporing ondersteund door collega’s van de Landelijke Eenheid verder met het onderzoek in de woning aan de Buitenhuizerweg. We brengen de ruimtes in het pand digitaal in kaart zodat we een volledig en gedetailleerd overzicht krijgen van de situatie.