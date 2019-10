Politie onderzoekt overval op woning

Twee onbekende mannen drongen woensdag 16 oktober rond 18.30 uur met geweld de woning van het echtpaar binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen eisten de daders geld. Er ontstond een worsteling waarbij de man licht gewond raakte. De vrouw wist de woning te verlaten en hulp in te schakelen.

Na de worsteling verlieten de overvallers de woning. Zij namen persoonlijke bezittingen mee. Een van de twee daders rende weg in de richting van de Vinkenstraat. Het is niet bekend waar de tweede overvaller naartoe is gevlucht.

De politie onderzoekt de woningoverval. Hebt u iets gezien of gehoord wat met deze woningoverval te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Wat te doen bij een overval

In dit geval ontstond tijdens de overval een worsteling. Toch is het verstandiger in het geval van een overval de overvaller(s) niet tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is beter om het signalement van de dader(s) in u op te nemen en wanneer de gelegenheid daar is dit direct op te schrijven. Een goed signalement kan de politie helpen de dader te achterhalen.

De politie adviseert ook voor woningovervallen het RAAK-principe: Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven van geld of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112.

2019461957 (HP)