Getuigen berovingen Purmerend gezocht

De vrouw reed op haar fiets. Bij een verkeerslicht griste de bijrijder van een scooter haar handtas uit de fietstas en reed weg richting winkelcentrum Mecado. De vrouw kon de scooter achterhalen op haar electrische fiets en de bijrijder vastpakken. De bestuurder gaf echter gas waarop de daders wisten te ontkomen.

Ook bij de skatebaan in het Leeghwaterpark waren twee jongens op een scooter betrokken bij een diefstal en een poging tot diefstal. Daar werd woensdagmiddag rond 14.50 uur gepoogd een GSM uit de handen te trekken bij een 11-jarig meisje. Bij een 47-jarige vrouw hadden de verdachten meer succes. In alle gevallen is de politie op zoek naar getuigen of naar mensen die weten wie bij deze straatroven betrokken zijn.

Meldt u zich dan alstublieft bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2019200410 / 2019200342 / 2019200356