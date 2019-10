Drie verdachten aangehouden na autobrand

Zij worden verdacht van het in de brand steken van een auto op de Kemphaanstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen vonden zij na een korte zoekactie de drie verdachten in de omgeving. Zij hadden zich verstopt in de bosjes en gingen er vandoor toen ze de politie zagen. Na een korte achtervolging kon het drietal worden aangehouden. Eerder deze week was er ook een autobrand in ’t Zand. De recherche onderzoekt over een verband is tussen deze brandstichtingen.

2019200638