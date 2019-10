Getuigen steekincident Wouwermanstraat gezocht

Rond 20.15 uur ontstond vlakbij de tramhalte een ruzie tussen meerdere jongeren. De 17-jarige jongen probeerde de ruzie te sussen, toen hij opeens werd gestoken door een onbekende man. Deze verdachte maakte zich vervolgens uit de voeten en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling van zijn verwondingen.



Signalement verdachte

Man van ongeveer 20 jaar oud

Donkere huidskleur

Zwarte jas

Nike-schoenen

Spijkerbroek



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord van het steekincident op woensdagavond 16 oktober? Of beschikt u over camerabeelden? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of Misdaad Anoniem via 0800-7000.