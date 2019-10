Politieoptreden bij boerenprotest gericht op de-escaleren

Om de grote groep tractoren vanuit de richting Utrecht te laten parkeren bij het ADO stadion, sloten voertuigen van Defensie en Rijkswaterstaat de A12 af ter hoogte van afrit 5 bij Nootdorp. Om te voorkomen dat de boeren vervolgens aan het einde van de afrit, alsnog de oprit van de A12 op zouden rijden, werd ook deze oprit naar de A12 afgezet met voertuigen van Rijkswaterstaat. De rijstroken op de A12 waren hiervoor met rode kruizen afgekruist.



De demonstranten volgden in eerste instantie nog de aanwijzingen op, maar reden even later via afrit toch links en rechts om de afzettingen heen de oprit op. Zij reden door de berm om vervolgens de A12 weer op te rijden. Hierbij werden ook de rode kruizen genegeerd. Door de druk van de duizenden in colonne rijdende tractoren voor de afslag Nootdorp en door de omtrekkende beweging van de tractoren op de oprit, voelden de aanwezige medewerkers van Rijkswaterstaat zich niet meer veilig. Om erger te voorkomen en de ontstane gevaarlijke verkeerssituatie weg te nemen, besloten zij hun voertuigen daar weg te halen. Hierdoor konden de boeren langs de afzetting weer de A12 op. Daarom werd de wegafsluiting bij afrit 5 weer opgeheven en reden de demonstranten verder via de A12 naar Den Haag.