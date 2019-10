Dubbelcheck en voorkom dat je wordt opgelicht!

Lees hieronder een aantal voorbeelden van oplichting en hoe je je hiertegen kunt wapenen.



1. Het Whatsappje van ‘je broer’

Je krijgt een WhatsAppbericht van een bekende, bijvoorbeeld je broer die vakantie viert in het buitenland. Zijn oude telefoon zat per ongeluk in de wasmachine, dus hij heeft een nieuwe. Bellen kan hij nog niet, wel whatsappen. Hij vraagt of je hem kan helpen. Hij moet namelijk met spoed een rekening betalen en geeft je de betaalgegevens. Natuurlijk wil jij je broer helpen, dus betaal je de rekening. Je broer appt dat er nog twee rekeningen betaald moeten worden. Ook met spoed. Hij belooft ze zo snel mogelijk terug te betalen. Omdat je al een rekening betaald hebt, ben je snel de drempel over om de andere twee rekeningen ook te betalen. De berichtjes lijken echt van je broer te komen, hij weet van alles van je.



Oplichters vinden op Facebook en andere sociale media veel persoonlijke informatie over je waardoor het lijkt alsof je in gesprek bent met je broer, je dochter of je nicht. Je betaalt duizenden euro’s, maar in werkelijkheid blijkt dit een oplichter te zijn. De politie wijst op dit soort oplichterspraktijken en geeft tips hoe je je ertegen kunt wapenen. Help je broer, dochter of nicht pas als je hem of haar daadwerkelijk aan de telefoon hebt. Stel een controlevraag, bijvoorbeeld de voornaam van een ouder. En strooi niet met allerlei privégegevens op sociale media. Oplichters maken daar misbruik van.



2. De ‘koper’ op internet

Een ander voorbeeld: ‘Je biedt op internet een dvd-speler te koop aan voor 20 euro. Een koper dient zich aan. Hij woont ver weg en kan hem niet ophalen. Hij wil de vraagprijs en de verzendkosten betalen en stuurt je een verzoek om je rekeninggegevens. Een link naar een site die veel lijkt op die van een bank. Of het is een betaalverzoek via Tikkie of een QR-code. Je werkt eraan mee en probeert via de link een betaling te doen. Je vult je gegevens in, maar de betaling lukt niet. Je hebt geen argwaan, het is tenslotte maar 20 euro en iemand wil iets van je kopen.’



Weet echter dat er valse Tikkies zijn, valse QR-codes en valse betaalverzoeken. Ze verschillen één letter of cijfer van de echter Tikkie of QR-code, maar dat merk je niet op. Ondertussen wordt je rekening leeggetrokken. Geld wordt van je spaarrekening op je betaalrekening gestort en ook die wordt leeggehaald. Je hebt tenslotte zelf je bankgegevens aan de oplichter gegeven. Doe dit nooit: Marktplaats kent ‘veilig oversteken’.



3. Het ‘bedrijf’ op Google

Ook het laatste voorbeeld van fraude, komt vaak voor. ‘Je wilt je jaarabonnement voor een virusscanner verlengen. Je zoekt het bedrijf op Google op en belt. Je krijgt een Engelssprekende man aan de telefoon. Die vraagt of je een programma wilt installeren en of hij tijdelijk je computer mag overnemen om je te kunnen helpen. Je stemt in en ziet dat er wijzigingen worden gedaan. Of je 102 euro wil betalen; je gaat akkoord. Maar als je inlogt op je bank, zie je dat dit bedrag vele malen is afgeschreven. Je dacht dat je te maken had met het bedrijf van de virusscanner maar dat is niet zo. Oplichters uit het buitenland zetten zich hoog in op Google waardoor je al snel voor hen kiest. Trap hier niet in. Zoek alles goed uit. Laat nooit iemand je computer/laptop overnemen.



Dubbelcheck

In alle gevallen geldt: dubbelcheck alles voor je iets doet en verstrek nooit gegevens voor je zeker weet met wie je te maken hebt. Heb je het vermoeden dat er oplichters aan het werk zijn, bel je bank of de politie. En doe aangifte wanneer u toch slachtoffer van fraude bent geworden. Kijk ook eens op politie.nl voor meer uitleg over verschillende soorten oplichting en wat u hiertegen kunt doen.



Link naar https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html