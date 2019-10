Inbraak bij juwelier

Een camerabewakingssysteem helpt het beveiligingsbedrijf of u als ondernemer om bij onraad meteen in actie te komen. Bovendien helpen de beelden bij de opsporing en kunnen ze extra bewijsmateriaal vormen. En vooral: beveiligingscamera’s zijn een effectief preventiemiddel. Hebt u vragen over de aankoop en het gebruik van beveiligingscamera’s? Bijvoorbeeld aan welke eisen de camera’s moeten voldoen? Of hoe u de camerabeelden het beste kunt opslaan? Of hoe lang u de beelden mag bewaren? Kijk op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor antwoorden op deze vragen. Kijk ook op deze website bij Cameratoezicht of Live View.