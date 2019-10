Twee aanhoudingen op verdenking van handel in verdovende middelen

De politie was een onderzoek gestart nadat zij meerdere tips en informatie had ontvangen over het vermoedelijke dealen door een 28-jarige Katwijker in zijn woonplaats en omliggende plaatsen. De Katwijker zou voornamelijk vanuit zijn auto drugs verkopen aan zijn afnemers. Agenten van het Flexteam hebben uiteindelijk afgelopen donderdagavond in Voorschoten deze verdachte en een 26-jarige Noordwijker aangehouden. Bij de Katwijker werd geld aangetroffen dat mogelijk verdiend is door drugshandel en bij de Noordwijker werd een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. De auto van de Katwijker is in beslaggenomen voor verder onderzoek. Zijn woning werd doorzocht waarna er een hoeveelheid harddrugs en ook een vuurwapen werd gevonden.



Flexteam

Het Flexteam Leiden-Bollenstreek wordt ingezet ter ondersteuning van de politieteams in Leiden en de Bollenstreek en de (districts-)recherche met onder andere korte en gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals; drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij en fietsendiefstallen.



Meld drugshandel

Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld? Meld dit dan via 0900–8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800–7000 doorgeven.