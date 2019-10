Politie houdt verdachten aan voor illegale handel medicijnen

De vrouwelijke verdachte is 49 jaar oud en komt uit Rotterdam, de mannelijke verdachten zijn Rotterdammers van 52 en 58 jaar oud.



Eerder dit jaar ontving de politie informatie over mogelijke misstanden in de betreffende sportschool. Rechercheurs stelden een onderzoek in. Daaruit bleek dat er binnen de sportschool met het grootste gemak medicijnen werden verhandeld. Over de risico’s en de juiste manier van toedienen werd daarbij niet gesproken.



Na deze bevindingen, besloten rechercheurs samen met specialisten van bureau opsporing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de sportschool te doorzoeken. Ze troffen flinke hoeveelheden van in ieder geval twee soorten medicijnen aan. Daarnaast werd duidelijk dat de middelen ook in de school werden toegediend; er lagen spuiten en in een kamertje achteraf stond een ‘behandeltafel’.



Alle medicijnen zijn in beslag genomen. De exacte rollen die de drie aangehouden verdachten in de handel speelden, worden nader onderzocht. De mannen waren werkzaam in de sportschool. In de woning van de 52-jarige verdachte vonden agenten ook medicijnen en in de woning van de 58-jarige en de 49-jarige vrouw vonden ze twee vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs. Ook die spullen zijn allemaal in beslag genomen.



Programma

Journalist Alberto Stegeman besteedt later dit jaar in zijn programma Undercover in Nederland aandacht aan de misstanden in de sportschool.