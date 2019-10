Vechtpartijen en twee jongeren met steekwonden op Zuid

Groepen jongeren uit Charlois en IJsselmonde zochten elkaar donderdagavond meerdere keren op. Er werd gevochten in een tram en in een bus. In deze bus werd een bivakmuts, een mes en een hamer gevonden. Agenten die op de vechtpartijen afkwamen, hielden zes jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar aan.



Even later kwam de melding dat er op de Diepenhorst een jongen met een steekwond zou zitten. Een Mobiel Medisch Team kwam met de traumaheli om deze jongen te behandelen. Hij is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Nog later bleek zich een tweede jongen met een steekwond zich zelf gemeld te hebben in het ziekenhuis.



De politie onderzoekt hoe de jongens aan hun steekwonden zijn gekomen en sluit meer aanhoudingen niet uit. Heeft u iets gezien van de vechtpartijen, heeft u beelden gemaakt met uw mobiel of een camera aan uw huis of heeft informatie die interessant kan zijn, neem dan alstublieft contact op met de politie via onderstaand tipformulier of 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000 of melden via de online meld button op www.meldmisdaadanoniem.nl.



Het conflict tussen de jongeren uit Charlois en IJsselmonde is al langer gaande en bij politie bekend. Om die reden hebben agenten de afgelopen weken meerdere preventief fouilleeracties uitgevoerd. Daar zijn al meerdere keren messen bij gevonden. De politie is samen met het OM en gemeente in gesprek met ouders en scholen om de angel uit het conflict te krijgen.