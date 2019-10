Vrouw overvallen en vastgebonden in woning Ridderkerk, twee mannen aangehouden

Tegen half elf ’s morgens belden de mannen aan bij de woning met de mededeling dat zij een pakketje hadden. Eén van de mannen droeg een uniform van een pakketbezorger, ook stond er een bezorgbus voor de deur. De vrouw deed open en twee mannen kwamen de woning binnen. Zij bedreigden de vrouw met een mes en bonden haar vast. Ze namen verschillende spullen uit haar woning mee en gingen er vandoor.



Met de omschrijving die de vrouw gaf van de daders en de betrokken bus werd gelijk een zoektocht in de omgeving opgestart. Agenten namen positie in op de verschillende uitvalswegen en andere agenten doorzochten het gebied. Ook werd gelijk een buurtonderzoek gestart. Met informatie van getuigen wisten de agenten twee mannen op te sporen die als verdachte zijn aangehouden.



De politie verricht nader onderzoek en daarbij zijn camerabeelden en getuigen erg welkom. Heeft u informatie of beelden, deel deze dan alstublieft via het bericht op politie.nl, via 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven via 0800-7000.