Getuigen gezocht van drugsdumpingen in Wouwse Plantage

Ook vorige maand, op dinsdag 3 september, werden rond 09.30 uur op deze locatie aan de Mariabaan 32 vaten met drugsafval gevonden. Het milieuteam van de politie doet onderzoek of deze dumpingen met elkaar verband houden. Bent u 3 september of 16 oktober iets opgevallen in de omgeving van de Mariabaan/Kuilweg of heeft u informatie over de herkomst van deze vaten? Geef uw informatie dan door aan de politie. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of via WhatsApp 0612207006). U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000.